Бежавшие из Крыма офицеры ВМСУ участвовали в поджоге одесского Дома профсоюзов, – признание Неижпапы

Вадим Москаленко.  
06.07.2024 22:40
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Одесса, Политические убийства, Русская Весна, Сюжет дня


Бежавшим в 2014 году из Крыма офицерам и военнослужащими ВМС после потери полуострова было страшно терять и Одессу, и они, переодевшись в гражданскую одежду, наряду с украинскими нацистами участвовали в событиях у Дома профсоюзов.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшим в 2014 году из Крыма офицерам и военнослужащими ВМС после потери полуострова было...

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«Мы понимали, что это будет происходить. Штаб ВМС был передислоцирован в центр Одессы практически, Дом профсоюзов был меньше, чем в 700 метрах. И много военнослужащих, офицеров (ну, уже 10 лет же прошло), они переоделись в гражданское и пошли на сторону защитников Одессы с украинской стороны, чтобы, скажем так, вступить в бой [с титушнёй?] – да», – рассказал командующий.

«Потом на следующий день кто-то с рукой почему-то поломанной пришёл, кто-то ещё с чем-то. Вот так происходило. [Потеряв Крым], никто уже не хотел оставлять Одессу», – вспоминал Неижпапа.

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