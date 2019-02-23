Бежавшие из Крыма украинские пропагандоны помогают осуществлять репрессии против бывших земляков

23.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Редактируемые бежавшими из Крыма украинскими националистами и существующие на западные гранты издания «Крым. Реалии» и «Центр журналистских расследований» оказывают помощь карательным украинским органам для репрессий против жителей российского полуострова.

Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявил фейковый прокурор «Автономной республики Крым» Крым Гюндуз Мамедов , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мамедова, доказательную базу украинские прокуроры черпают из указанных выше пропагандистских информресурсов.

«Такая форма сотрудничества удивила даже офис прокурора Международного уголовного суда. Нам приходилось обращаться к журналистам, неправительственным организациям и пытаться каким-то образом найти нужные материалы. Скажу открыто — не каждый прокурор умеет работать с открытыми источниками информации. И нам приходилось использовать информацию изданий «Крым. Реалии» и «Центр журналистских расследований», – сказал Мамедов.

По его словам, украинские прокуроры составляют реестр крымских правоохранителей и госслужащих, которые после перехода полуострова в составе России сохранили свои рабочие места.

«Нам удалось на сегодня установить около девятнадцати с лишним тысяч человек — сотрудников правоохранительных органов (а их в Крыму было 20 тысяч), которые работали в госорганах на момент оккупации. А есть еще органы государственной власти, люди, которые возглавляли Совет министров, райадминистрации, многие другие госучреждения. Мы тоже их устанавливаем, персонализируем. Для того чтобы мы могли понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова», – сказал Мамедов.

«Прокуратура АРК» с 2014 года открыла 1506 производства, направила в суд 144 обвинительных акта, по 21 из которых уже есть обвинительные приговоры. В основном это «преступления против основ национальной безопасности».