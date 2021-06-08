Бежавшие из Крыма воевать против Донбасса боевики оказались не нужны Украине

08.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Боевики украинских карательных батальонов – выходцы из Крыма оказались брошенными и не могут получить помощи от государства.

Об этом в эфире интернет-канала QHA заявил бывший член батальона «Айдар» Смаил Меметов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Меметова, боевикам, ушедшим из подразделений, сложно попасть в госпиталь.

«Все-таки, я в возрасте и много болячек нахватал, у меня вторая контузия очень сильная была в 15-м. Лечиться было проблематично. Просто уже человек, который на гражданке, после войны, так получилось, что мы никому не нужны. Только благодаря знакомым я попадал в госпиталь, лечился. А лечиться за свои деньги у меня просто не было возможности», – заявил Меметов.

Его соратник, позывной «Ускут», также подчеркнул, что боевики-мусульмане лишены кладбища и социальных гарантий.

«Кроме того, что у нас отсутствует дом, отсутствуют родственники, отсутствуют связи через одноклассников, через одногруппников – у нас всего этого нет. У нас нет каких-то знакомств, некому позвонить в какой-то критической ситуации, кроме как самим себе. То есть мы звоним, я звоню своему побратиму по службе и только у них я могу получить какую-то помощь, консультацию, какую-то поддержку. У нас нет даже места для захоронения мусульман, например, в Киеве.

Мы вынуждены своих умерших, погибших везти неизвестно куда, неизвестно в каком направлении, договариваться за какие-то сумасшедшие деньги. В этом отношении со стороны государства нет поддержки, как и нет со стороны некоторых важных общественных организаций. Тот самый социальный пакет, на который мы не то, что можем претендовать, но мы и обязаны претендовать, он просто для нас отсутствует как таковой».