Бежавшие из Мариуполя гауляйтеры бесятся: Люди увидели, что жить стало лучше

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Новости Украины

Вместо того, чтобы сравнивать своё нынешнее положение с довоенным, жители Мариуполя вспоминают, как им жилось во время боевых действий, когда националисты и всушники издевались над гражданскими и использовали их, как живой щит.

Об этом в эфире «Общественное. Ужгород» заявил советник бросившего горожан и трусливо сбежавшего мэра Мариуполя Бойченко Петр Андрющенко , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель одна – максимальная маргинализация населения. Мы понимаем, что маргинализованное население намного легче держать под контролем, чем людей, которые про что-то там думают. На это все и направлено: держать людей полуголодными, с недостатком воды, без электричества, нормальных условий. Люди радуются элементарным вещам в Мариуполе. Это не сравнить с тем, чему они радовались 22 – 23 февраля до начала этой фазы войны. Теплу на улице радуются, дождь на улице идет – они радуются. Это – Средневековье умноженное на Оруэлла. Между собой мы говорим, что это случай, который будут исследовать психологи. Уверен, что будет не одна книга написана о «мариупольском синдроме», о том, как люди сейчас воспринимают сами себя», – сказал Андрющенко.

По его словам, с жителями города произошёл «психологический сдвиг», поскольку они сравнивают своё нынешнее состояние с периодом боевых действий, а не с тем, что было год назад.

«Они сравнивают с мартом, апрелем, когда в подвалах сидели тоже без воды, без еды, но еще и в холоде, под обстрелами. Поэтому много людей считают, что жизнь их улучшилась, и именно на этом играет российская пропаганда. Эти психологические сдвиги в голове у людей используют, добавляя потом то, что нужно, удерживая людей в информационном пузыре», – негодует представитель бывшей оккупационной власти.

Он также посетовал на деукраинизацию мариупольских подростков.

«Забирают у наших детей будущее. Мы работаем, пытаемся рассказывать, какие льготы можем предоставить в обновлении аттестатов, поступлении, потому что наиболее упрощенная процедура именно на Украине. Но понимаете, там же есть родители со своим мнением, дети, страх – хорошо, что это не такое большое количество наших подростков, но плохо, что это количество подростков, которое мы действительно теряем. Они поедут, скорее всего, в разные регионы России поступать в вузы. Понятно, что пройдут определенное переучивание и деукраинизацию на территориях России, где они будут учиться», – говорит экс-чиновник.

По его словам, восстановительные работы в Мариуполе только запутывают находящихся в растерянности жителей города.

«Вся эта ерунда присутствует. Люди, зачастую, просто боятся. В Россию ехать не хотят, сюда [на Украину] боятся. С другой стороны, им создают картинку обновления Мариуполя, постоянно кормят людей надеждой. Надежда – лишняя, конечно. Навезена куча техники, они, как тараканы, делают вид, что-то происходит, и это, в очередной раз, дезориентирует людей. Люди в тяжелом психологическом состоянии из Мариуполя – даже те, кто здесь. То, что происходит там внутри, можно только представлять», – добавил Андрющенко.