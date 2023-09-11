Бежавшие из России либералы позорили имя русских на гей-параде в Белграде

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Осевшие в Сербии после начала СВО эмигранты из России составили большинство участников проходившего в минувшую субботу «Белградского прайда».

В этом году ЛГБТ мероприятие в сербской столице прошло без особых происшествий.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», тысячи извращенцев и им сочувствующих приняли участие в гей-параде в Белграде под девизом «Мы не близки».

Слоган мероприятия намекал на то, что сербское общество еще не настолько толерантно к содомии, как в западных государствах. В частности президент Сербии Александар Вучич и мэр Белграда Александар Шапич демонстративно отказались разукрашивать государственные здания в сербской столице в радужные цвета, как это происходит в других мировых городах, где проходят аналогичные шествия.

При этом в отличие от прошлых лет не было и массовых возмущений со стороны жителей Белграда. Если в прошлые годы православные активисты и футбольные фанаты устраивали настоящие побоища с полицией, охранявшей ЛГБТ-акции, то в этот раз против «Белградского прайда» пришли протестовать всего полсотни человек, среди которых преобладали православные священники.

Ожидаемо в поддержку мероприятия содомитов выступили посольства 25 западных стран, подписавших обращение:

«По случаю Белградского прайда 2023 мы хотим подтвердить нашу приверженность уважению, поощрению и защите прав человека для всех…. Мы с гордостью поддерживаем сообщество ЛГБТК+ в Сербии и решительно поддерживаем ценности, которые представляет собой Прайд – принятие, инклюзивность и разнообразие»,- говорится в документе.

При этом, как отметили многие сербские СМИ и сетевые паблики, основную массу участников нынешнего «радужного» шествия стали релоканты из России.В частности один сербский репортер подходил к участникам нынешней гей-акции и пытался заговорить с ними по-сербски, но те в ответ предлагали перейти на английский. После чего рассказывали, что приехали в Белград из России.

«Ожидание: Когда придут русские, мы вернем Косово и выход к морю. Реальность: Приезжают русские и проводят гей-парад», – подобной подколкой после «Белградского прайда 20203» сербские прозападные либералы начали троллить сербских патриотов, традиционно испытывавших благоговение перед Россией и русским народом.