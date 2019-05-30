Бежавшие на Украину либералы стали побирушками-попрошайками

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Беглые российские либералы, осевшие на Украине, вынуждены клянчить деньги в социальных сетях.

Так, вслед за своим товарищем Аркадием Бабченко о финансовых проблемах объявил меджлисовец Айдер Муждабаев, покинувший Россию после присоединения Крыма.

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В своем видеоблоге Муждабаев опубликовал реквизиты по сбору денег и призвал своих зрителей скинуться.

«Вы можете помочь. В реквизитах есть, можете бросить деньги на карточки, там они указаны. Таким образом тоже можно помочь нашему каналу. Помощь не будет лишней, я вам сразу скажу, потому что нужно поддерживать хорошие начинания, я в этом глубоко уверен, я сам всегда поддерживаю людей, которые делают то, что мне нравится. Нет у нас культуры, к сожалению, такой, чтобы говорить правду. Работа журналистом не считается работой. Я считаю, что это неправильно, это работа все-таки, и любой работе нужно помогать, оплачивать. Потому что, мягко говоря, это вообще – не буду, в общем», – пожаловался Муждабаев.