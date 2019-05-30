30.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Финансы
Просмотров:

Бежавшие на Украину либералы стали побирушками-попрошайками

Беглые российские либералы, осевшие на Украине, вынуждены клянчить деньги в социальных сетях.

Так, вслед за своим товарищем Аркадием Бабченко о финансовых проблемах объявил меджлисовец Айдер Муждабаев, покинувший Россию после присоединения Крыма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В своем видеоблоге Муждабаев опубликовал реквизиты по сбору денег и призвал своих зрителей скинуться.

«Вы можете помочь. В реквизитах есть, можете бросить деньги на карточки, там они указаны. Таким образом тоже можно помочь нашему каналу. Помощь не будет лишней, я вам сразу скажу, потому что нужно поддерживать хорошие начинания, я в этом глубоко уверен, я сам всегда поддерживаю людей, которые делают то, что мне нравится. Нет у нас культуры, к сожалению, такой, чтобы говорить правду. Работа журналистом не считается работой. Я считаю, что это неправильно, это работа все-таки, и любой работе нужно помогать, оплачивать. Потому что, мягко говоря, это вообще – не буду, в общем», – пожаловался Муждабаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть