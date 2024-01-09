Бежавшие от мобилизации украинцы создадут альтернативное правительство и заключат перемирие с РФ

Без западной военной помощи, которой пока что не предвидится, нет никакого смысла мобилизовать полмиллиона украинцев, которым попросту будет нечем воевать.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дадут ли деньги? Всё идёт к тому, что не дадут. Если деньги не дают, то воевать вообще нечем. Ни Европа не даст, ни США. Фронт замёрз, морозы, снег, лёд, грязь, оружия нет, не с чем идти, наступать нечем. Никакого наступления нет, и не будет. Раз нет наступления, возникает вопрос: а зачем тогда делать мобилизацию? Лучше тогда отменить военное положение и сделать перемирие. Если нет ни наступления, ни контрнаступления, и говорят, некем уже воевать, тогда делаем перемирие, и тогда не надо 500 тысяч набирать. И тогда надо отменять запрет для мужчин (на выезд из страны – ред.) и возвращаться к нормальной жизни. Мы подошли к рубежу», – заявил Соскин.

«Если закон про мобилизацию попытаются принять, то логично, мы это видим, мужчины идти не хотят на мясо. Тогда начинается концентрация мужчин в южных и западных областях Украины, но не возле Польши, а туда – Румыния, Молдова, Венгрия, возможно, Словакия. И когда их много соберётся, будет создано временное правительство национального спасения с исполняющим обязанности премьер-министра, который объявит о том, что страна должна идти на перемирие и прекращение огня. Вот такой прогноз», – сказал политолог.