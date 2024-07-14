Бежавшие от СВО «релоканты» возвращаются в Россию. Что с ними делать?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Возвращающиеся из-за рубежа граждане РФ, сбежавшие из страны после начала СВО и частичной мобилизации, часто называемые в прессе и блогосфере «релокантами», «велосипедными войсками» или «кавалерами медали «За штурм Верхнего Ларса», требуют пристального внимания к себе как со стороны силовых органов России, так и широких слоев общественности. Эти обладатели российских паспортов оказались нелояльными гражданами и, находясь за рубежом, легко могли попасть под плотную опеку как западных (и украинских) спецслужб, так и бесчисленных враждебных НКО/НПО.

Как показывает практика, подавляющее большинство релокантов не отягощены твердыми принципами и, покинув щедрую и не слишком строгую, Родину, пустились во все тяжкие, чтобы поправить свое резко пошатнувшееся материальное состояние. По мнению экспертов, возвращающихся релокантов следует считать потенциальной «спящей агентурой».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По данным из открытых источников, в настоящий момент в Россию вернулась половина «уезжантов», причем возвращаться их заставляет не только материальные соображения, но и власти принимающей стороны, отказывая «беглецам от российского тоталитаризма» в ВНЖ под различными предлогами (просроченные документы, паспорта старого образца), как в Чехии и некоторых других странах. Создается впечатление, что беглый контингент выталкивают обратно в Россию, чтобы использовать их при случае для раскачки внутренней стабильности.

Правда, для этого релокантам надо не только закрепиться и вернуть высокие заработки, но и серьезно повысить общественные авторитет и значимость, что очень непросто в сложившихся обстоятельствах.

Возвращающихся релокантов в России встречают отнюдь не с распростертыми объятиями. И если работникам IT-отрасли, в которых наша страна испытывает острейшую потребность, довольно быстро трудоустраиваются, то всевозможные «властители дум», обученные грамотно монетизировать собственное хайпожорство в бложиках и на ТВ, как правило, не могут рассчитывать на возврат прежних заработков и популярности в связи с резко отрицательной реакцией общественности.

Хорошим примером тому служит эпопея телеведущего Ивана Урганта, известного «испуганного патриота», которого его работодатель Константин Эрнст и рад бы вернуть на прежнюю работу, но общественность сильно возражает — приходится отсиживаться в тени.

Тем не менее, опасность, что «спящая агентура» способна «выстрелить» в России, остается, чему способствуют достаточно мягкие законы даже в отношении хайпожоров, выражавших поддержку киевскому режиму. Исключение составляют совсем уже клинические случаи Галкина, Бабченко или Лазаревой, окончательно отрезавших себе возвращение в Россию.

За ведение российскими «релокантами» пробандеровских/«анти-СВО» каналов и пабликов уже давно было необходимо ввести уголовное наказание – такая деятельность угрожает национальной безопасности и ее следует приравнять к экстремизму.

По статье 208.4 УК РФ должны квалифицироваться действия авторов пабликов и блогов, поддерживающих диверсионную и террористическую деятельность киевского режима на территории России. Их владельцев надо занести в базу данных вместе с особо «смачными» цитатами их публикаций. На случай, если вдруг и они решат возвращаться в РФ.

Резюмируем: стране и обществу необходима разумная осторожность в приеме возвращающихся релокантов. Эти люди проявили демонстративную нелояльность и отсутствие гражданской позиции в сложное для Родины время – пусть теперь пройдут тернистый путь восстановления утраченной репутации. Заслужили.