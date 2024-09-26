Бежавшие с Украины матери украинских подростков отказываются возвращаться с ними домой

Игорь Шкапа.  
26.09.2024 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Демография, Дзен, Украина


Боевые действия на Украине закончатся не ранее, чем в 2028 году

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявила глава Института демографии НАН Украины академик Элла Либанова, сказавшая, что ошиблась, когда ранее говорила о том, что горячая фаза войны закончится к 2025 году.

Боевые действия на Украине закончатся не ранее, чем в 2028 году Об этом, передает...

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«Судя по тому, что говорят военные эксперты, нет смысла говорить о том, что война закончится раньше 2028 года. Скорее всего, мы будем опираться сейчас на эту дату», – считает Либанова.

По ее словам, более всего по украинской демографии бьет миграция.

«Возвращаются преимущественно те, кто имел здесь высокий статус, конкурентную профессию, у кого есть куда вернуться», – говорит демограф.

У нее поинтересовались, возвращаются ли сейчас на Украину бежавшие от войны с детьми.

«Я не видела еще статистику в этом году, но в 2023-м мы видели, что возвращались с детьми среднего школьного возраста, которые просто не захотели там оставаться, потому что им было некомфортно. Мамы 17-летних мальчиков, безусловно, стараются не возвращаться с ними», – резюмировала Либанова.

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