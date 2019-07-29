Бежавшие в Израиль либералы недовольны плакатом с Путиным

29.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Израильская правящая партия «Ликуд» развесила баннеры – фотографию своего главы, премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в компании с мировыми лидерами. С разных сторон здания «Мецудат-Зеев», где располагается партийная штаб-квартира, появились изображения Нетаньяху, жмущего руку президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Индии Нарендре Моди и главе российского государства Владимиру Путину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Появление баннера с Путиным вызвало споры среди выходцев из бывшего СССР, а также подверженных западной антироссийской пропаганде граждан. Об этом в своем блоге «Дежурный по Израилю» написал специализирующийся на Ближнем востоке обозреватель Марк Новиков.

«По моим оценкам этот же баннер украдет у «Ликуда» до двух мандатов на «русской улице». Как? Большинство репатриантов из Украины, Грузии – это раз. Большая часть репатриантов из России – это два. Шутка ли, в Израиле на последних выборах в Госдуму почти треть голосов ушли де-факто несуществующей партии «Яблоко» (лишь бы не «ЕР»)», – пишет Новиков.

По его данным, недовольные баннером с Путиным уже анонсировали протестный пикет с требованием снять рекламу.