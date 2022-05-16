Бежавшие в Польшу украинцы привезли с собой русский язык

Поляки шокированы тем, что украинские беженцы, массово наводнившие эту страну, разговаривают на русском языке.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, до населения Польши не доходит, почему «бежавшие от России» граждане Украины говорят по-русски.

«Их часто спрашивают, их – это, собственно, украинцев, а что это за херня с русским языком? И это я дословно передаю.

Поляки этого не понимают. Поляки не могут понять, что в Польшу от России сбегали украинцы, которые за собой туда привезли исключительно русский язык. Такого количества российского языка, который из-за украинских беженцев в Польше сейчас есть, никогда не было и их это откровенно раздражает. Об этом люди частно говорят. У них возникает вопрос, потому что в Европе это не является понятным. Поляк – на польском языка, чех – на чешском, словак – на словацком, венгр на венгерском, а тут украинцы приехали и не на украинском – что это, кто вы? Непонятно им», – заявил Дроздов.