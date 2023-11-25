Бежавшие за границу «звёзды» готовятся заработать на русских на Новый год

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гонорары и райдеры музыкальных звезд (в том числе сбежавших из России) на новогодние корпоративы появились в интернете.

Те, кто готов выступать на Родине, обозначают свою цену в рублях, порвавшие с корнями – в долларах и евро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Скандальный рэпер Моргенштерн, видимо, отчаялся получить гарантии безопасности, поэтому назначил себе гонорар в 100 тыс долларов, прописав в райдере обязательным условием элитный алкоголь.

Оскандалившийся с нацистскими речевками Валерий Меладзе оценил себя в 12 млн руб, Валерий Леонтьев – в 10 млн. Больше всех запрашивает популярная в 20-м веке певица Алла Пугачева. Она готова выступить на условиях абсолютной секретности за 46 млн.

«За те деньги, за которые может выступить Пугачева, можно весь список «Голубого огонька» пригласить одновременно. Зачем приглашать одну непоющую артистку?» – недоумевает в интервью «Абзацу» музыкальный эксперт Владимир Полупанов.

Выступления Пугачевой в России могут быть сопряжены с политическими провокациями. Об этом в интервью украинскому пропагандисту Евгению Киселеву заявил беглый музыкальный критик-русофоб Артемий Троицкий.

«Я не до конца знаю, что она задумала, но когда я предлагал ей участие в различных акциях, касающихся украинской войны, она всегда отвечала: у меня своя стратегия и тактика, я все сделаю, но когда – секрет. Думаю, что кроме Максима Галкина никто не в курсе ее тайных планов», – сказал Троицкий.

Претендовавшая в свое время на звание преемницы Пугачевой певица-иноагент Земфира тоже рвется выступать, но в Казахстане. За часовое выступление на новогоднем корпоративе Земфира просит €500 тыс. (свыше 48 млн рублей) с предоплатой €100 тыс. (более 9,6 млн рублей) наличными. Задаток её представители готовы получить в Москве. В райдере певицы особо оговаривается возможность курить в машине и в гостинице.

Примечателен выбор страны, потому что в августе концерт Земфиры в Казахстане обернулся грандиозным скандалом. Певица опубликовала гневный пост, в котором написала название страны, где пыталась выступить, с маленькой буквы и назвала организацию своего концерта «чудовищной». Организатор мероприятия Дана Орманбаева в ответ возмутилась поведением Земфиры, а также опубликовала фотографии и видео разгромленной звездой гримёрки.

Ранее демонстративно отказывавшаяся говорить по-русски и закрывшая россиянам доступ к своим соцсетям украинсская певица Светлана Лобода теперь тоже готова спеть для «небратьев» в Казахстане. Правда, у нее условие — компания из России, для которой организовывают выступление, не должна находиться под европейскими санкциями. Такие же ограничения и для зрителей.

А вот яростная русофобка латышская певица Лайма Вайкуле заявила, что в РФ уже ни за что не поедет.

«Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать», – заявила Вайкуле украинской журналистке Наталье Мосейчук.

В октябре у латышской певицы провалился концерт на Кипре из-за непроданных билетов. Популярная в СССР Вайкуле рассчитывала, видимо, на российских релокантов, но просчиталась.

Тем временем на родине бизнес Вайкуле оказался под ударом латвийских националистов из-за использования русского языка в ее салоне красоты Laima Lux.

«Проходите мимо, если не хотите сжечь волосы и испортить себе день», – призвал жителей Латвии известный «дерусификатор» Марцис Кулис.

Есть сомнения, что в России будут обращаться со звездами столь же строго. Так недавно появилась афиша нового фильма «Уволить Жору», в котором играет актер Данила Козловский, который после начала СВО бежал из России в США, а до этого выступал против президента РФ Владимира Путина и призывал выходить на митинги в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального.