Бежавший из Белоруссии политик: Россия спокойно обходит санкции

Вадим Москаленко )

Россия и Белоруссия легко преодолевают «дырявые» санкции США и ЕС, поэтому Киеву следует рассчитывать только на военную помощь Запада и попытки доказать собственную экономическую состоятельность.

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Об этом в видеоблоге киевского политолога Юрия Романенко рассказал экс-кандидат в президенты Белоруссии, бежавший из страны в Киев, экономист Ярослав Романчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Санкции в таком виде – фрагментальные, с дырами и не имеют непосредственного эффекта на обороноспособность и решимость Кремля. Совершенно четко. Для того, чтобы переломить ход войны, нужно умножить на десять оружие, и это – единственный фактор, о котором нужно говорить», – сказал беглый экономист.

«Сколько бы внимания, нервов, энергии не потратило украинское руководство на санкции, правда такова, что к санкциям присоединилось лишь 18% мира, а все остальное – без санкций. Поэтому тут нужно понимать, что режим «real politik» работает.

Даже если мы выйдем на рубежи 1991 года, угроза камбека Российской Империи сохранится.

Поэтому нужна четкая стратегия, центром реализации которой должен быть Киев, ликвидации этого монстра – как в белорусском исполнении, так и в российском. Речь идет не столько о военном компоненте, сколько об идеях, информации – гораздо более хитрых вещах.

Но самое главное в этом всем – нужно понимать, что действовать как в 2005 году, мол, «когда рванет украинская экономика, когда же здесь будет свобода, в том числе, экономическая?»…

Показывай, как ты умеешь делать хорошую экономику, бизнес, привлекать инвестиции, развиваться – то, о чем постоянно говорим, чтобы это реально пришло в конце. Бей моделью», – говорит Романчук.