Бежавший из Белоруссии политолог советует Киеву молча наблюдать за паспортизацией Донбасса

16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Криками и апелляциями к международному сообществу со стороны Киева массовый переход жителей Донбасса в гражданство РФ не остановишь.

Об этом на канале «UIF Украинский институт будущего» заявил бежавший из Белоруссии в Киев политолог Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что делать Украине? Просто кричать: «Всё пропало!» не даст результата. С точки зрения просто политического сигнала, что мы против раздачи паспортов, это тоже не даст результатов, потому что раздавать паспорта, предоставлять гражданство – это суверенное право каждого государства, и определять форматы этого», – отметил Тышкевич.

«Другой вопрос – кто и как собирает документы. То есть документировать все возможные шаги РФ, потому что рассмотрение документов о предоставлении гражданства возможно только компетентными органами этого государства. Либо консульство, либо МВД на территории РФ. Российский консул не может поехать в ДНР и ЛНР, значит остаётся МВД на территории РФ. Первый попавшийся вам факт, когда российский госслужащий, исполняя свои обязанности, принимает хотя бы документы на гражданство – это нарушение международного права», – говорит эксперт.

«То же самое по голосованию. Граждане страны, которые имеют паспорт, голосовать имеют право. Но задайте себе вопрос: кто имеет права организовывать участки для голосования и избирательной комиссии за рубежом? Консульские учреждения, если иное не предусмотрено двусторонними соглашениями между государствами. Между Украиной и Россией соглашений о том, чтобы организовывали выборы третьи организации, нет. Значит – консульство, которого на территории ЛДНР нет», – сказал Тышкевич.

«Соответственно, документировать, кто создавал участки, по чьему распоряжению, кто в избирательной комиссии, каким образом организовывалось голосование. Эти люди – это кандидаты, во-первых, на санкционные списки. Эти люди – кандидаты дел для рассмотрения во время правосудия переходного периода. И это является нарушением международного права. Об этом надо говорить, о задокументированных проблемах, потому что такой массив информации – это хорошая доказательная база Украины на международных площадках», – посоветовал белорусский политолог.