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Вторжением в российское приграничье Украина показала Западу, что «красные линии» Москвы вполне можно переступать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил доктор исторических наук, профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского университета Игорь Тодоров, в 2014 году бежавший из восставшего против постмайданного режима Донецка.

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Он считает, что Украина не планирует присоединять оккупированную ВСУ приграничную часть Курской области.

«Я считаю эту операцию интересным шагом, показавшим и российскому населению, и Западу: Россия не является непреодолимым монстром, имеющим какие-то «красные линии», которые нельзя нарушать. С точки зрения политики, это был важный и неординарный шаг, с помощью которого Украина пытается повлиять на сознание наших партнеров в войне, которая приобрела экзистенциальные черты», – сказал Тодоров.

Он признает тщетными надежды на то, что вторжение в Курскую область оттянет российские силы из Донбасса.

«То, что русские не собираются останавливаться на Донбассе – очень болезненно и грустно. Но, знаете, хочу выразить, возможно, контраверсионное мнение, не очень популярное. Когда началось полномасштабное вторжение, я подумал: наконец-то ситуация как-то изменится. Замораживание конфликта в Донбассе было бесперспективным, Минские договоренности были изначально мертворожденными. В сериале «Слуга народа», благодаря которому Зеленский стал президентом, было все – от коррупции до других проблем – но не было войны. То, что она пришла на другие территории Украины в 2022 году, – это огромная трагедия для всех нас. Но это дало осознание большинства граждан, что война продолжается с 2014 года. Я не хочу сказать, что получаю какое-то удовольствие от того, что война теперь присутствует в массовом общественном сознании и жизни украинцев. Но, по крайней мере, мы теперь имеем более реальные, а не абстрактные надежды, что сможем выйти из этого тупика, в котором оказались десять лет назад. Даже несмотря на ту сложную ситуацию, которая сейчас складывается на фронте», – резюмировал историк.