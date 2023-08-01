Бежавший из Донецка заукраинец: Крым для нас потерян навсегда

Россия не уйдет из Крыма и не отдаст его Украине, если даже ВСУ перережут сухопутный коридор.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил один из организаторов митинга «За единую Украину» в Донецке Энрике Менендес, впоследствии уехавший в Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Менендеса для того, чтобы добиться мира, нужно не продвижение ВСУ, а поиск компромиссов с Россией.

«Допустим, все-таки случилось чудо – наша армия прорвала российские оборонительные рубежи, мы вышли не только к Мелитополю, а, может быть, даже к Бердянску – то есть, мы перерезали сухопутный коридор в Крым. Что должно произойти, Россия должна сказать: «Все, мы сдаемся, мы готовы на переговоры»? Скорее всего, этого не произойдет. Скорее всего, в России будет объявлена новая мобилизация, они приложат дополнительные силы, перебросят дополнительные войска, чтобы постараться этот статус-кво вернуть. В вероятность этого я верю больше, потому что Россия сейчас активно перестраивает свою экономику на военные рельсы, эти все строительства заводов по производству беспилотников, наращивание производств – к сожалению, это реальность сегодняшнего дня. Опять же, мобилизационный ресурс у России намного больше, чем у Украины, поэтому в длительной войне, скорее всего, Россия будет находится в более выигрышном положении и мне кажется, что Путин это прекрасно понимает», – сказал общественник.

«Поэтому для того, чтобы остановить эту войну, должны быть какие-то взаимовыгодные договоренности. То есть, грубо говоря, если бы Вашингтон действительно хотел остановить войну, он, наверное, сообщил России какие-то предложения по неофициальным каналам связи, то, что можно назвать глобальной сделкой – гарантии невступления Украины в НАТО, гарантии снятия санкций с Российской Федерации, гарантии, чтобы Россия не чувствовала угрозу со стороны Украины, ну и можно за это потребовать взамен вернуть территории, которые Россия аннексировала и дать Украине гарантии, что Россия больше на нее нападать не будет. В возврат Крыма я не верю от слова совсем – то есть, скорее всего, это обсуждаться не будет. Может быть, при каком-то супер благоприятном стечении обстоятельств мы сможем какие-то свои интересы в Крыму защитить. Может быть, двойное гражданство, оформление де-юре/де-факто, что бы позволило нам сохранить лицо. Но то, что Россия нам Крым не отдаст ни при каких обстоятельствах, для меня тоже очевидно», – заявил Менендес.