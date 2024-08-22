Бежавший из Донецка заукраинец: В Курской области прямо сейчас надо открывать украинские школы и защищать «мову»

Вадим Москаленко.  
22.08.2024 18:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Курск, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Киев якобы имеет полное право украинизировать захваченные территории Курской области РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист и антироссийский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев якобы имеет полное право украинизировать захваченные территории Курской области РФ. Об этом в...

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Он напомнил, что в начале года Зеленский подписал указ «об исторически населённых украинцами территориях РФ», где фигурирует и Курщина.

«Там живут украинцы, и мы должны защищать их права, в том числе, языковые, гражданские. Может, паспорта и не надо всем раздавать, но, по крайней мере, открывать украинскую инфраструктуру для защиты прав местного населения – мы имеем полное право. Например, украинские школы. Это очень серьёзная заявка… Это надо делать, надо создавать гражданские структуры власти местного самоуправления, кроме наших военных комендатур. Нам есть, у кого брать пример…

Мы не будем аннексировать эту территорию, я думаю, мы уважаем международно-признанные границы РФ, но мы имеем право защищать права украиноязычного населения там – и вообще права этнических украинцев на территории РФ. Здесь можно брать пример с Венгрии, которая защищает права этнических венгров на территории нашего Закарпатья. Тут уже можно за опытом обратиться к тому же Орбану, чтобы он нам посоветовал себя вести с Курщиной», – паясничал Гармаш.

«Мы не знаем, что будет через месяц-другой, нужно жить сегодня и строить планы, исходя из сегодня. Думаю, мы не для того туда заходили, чтобы через месяц оттуда выйти. Или ещё хуже – чтобы нас оттуда выбили. Мы… если заходили, то с определённой целью.

Даже если мы отдадим эту территорию РФ в обмен на какую-то другую, всё равно там останутся украиноязычные люди, этнические украинцы, и нам в договоре с РФ нужно будет защищать их права. Как РФ защищала права своих этнических русских на Донбассе на протяжении 8 лет в Минском процессе», – болтал беглый пропагандист.

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