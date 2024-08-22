Киев якобы имеет полное право украинизировать захваченные территории Курской области РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист и антироссийский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что в начале года Зеленский подписал указ «об исторически населённых украинцами территориях РФ», где фигурирует и Курщина.

«Там живут украинцы, и мы должны защищать их права, в том числе, языковые, гражданские. Может, паспорта и не надо всем раздавать, но, по крайней мере, открывать украинскую инфраструктуру для защиты прав местного населения – мы имеем полное право. Например, украинские школы. Это очень серьёзная заявка… Это надо делать, надо создавать гражданские структуры власти местного самоуправления, кроме наших военных комендатур. Нам есть, у кого брать пример…

Мы не будем аннексировать эту территорию, я думаю, мы уважаем международно-признанные границы РФ, но мы имеем право защищать права украиноязычного населения там – и вообще права этнических украинцев на территории РФ. Здесь можно брать пример с Венгрии, которая защищает права этнических венгров на территории нашего Закарпатья. Тут уже можно за опытом обратиться к тому же Орбану, чтобы он нам посоветовал себя вести с Курщиной», – паясничал Гармаш.