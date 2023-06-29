Бежавший из Ирана оппозиционер пытается понять, как работает «мозг Путина»
Российский философ Александр Дугин якобы оказывает серьезное влияние на российское руководство.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил бежавший в Лондон иранский оппозиционер Вахид Бехешти.
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«Послушайте человека, имя которого Александр Дугин, это мозг Путина. Он приезжает в Иран часто, каждые два месяца, три месяца», – сказал Бехешти.
Он называет Дугина «идеологом Путина».
«И в одном из своих выступлений, он говорит: идеологически, мы, российский режим, и режим Ирана очень соединены. Эти два режима не просто поддерживают друг друга из-за войны, а по другому аспекту, идеологически, они думают, что они должны стать чем-то единым и они должны создать большую силу в мире. И это опасность, с которой мы сталкиваемся сегодня. И вот почему я подчеркиваю этот очень важный сигнал: мы, иранцы, и украинцы должны быть объединены больше, чем когда-либо, потому что у нас есть один враг, у нас есть общий враг.
Поэтому в этой войне мы вместе, и поэтому я сегодня здесь, чтобы принести послание иранского народа украинцам и сказать: наши сердца с вами, у нас одна война, у нас один враг, поэтому мы должны быть едиными, мы должны крепче стоять перед этими террористами, чем когда-либо», – считает оппозиционер.
Он считает, что Россия и Иран идут к созданию антизападного союза.
«Может, люди этого не видят, но я слушал Александра Дугина. Я его изучал, потому что нужно понять, как работает разум Путина. Если вы хотите понять, как работает разум Путина, вам придется сделать два шага назад, чтобы увидеть, кто стоит за Путиным, кто питает его разум.
Когда он приезжает в Иран и говорит с этими муллами, с главным идеологом иранского режима, вы понимаете, что эти ребята – это больше, чем финансовое сотрудничество, они идеологически очень связаны», – говорит Бехешти.
Спасибо!
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