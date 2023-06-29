Бежавший из Ирана оппозиционер пытается понять, как работает «мозг Путина»

Российский философ Александр Дугин якобы оказывает серьезное влияние на российское руководство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил бежавший в Лондон иранский оппозиционер Вахид Бехешти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он называет Дугина «идеологом Путина».

«И в одном из своих выступлений, он говорит: идеологически, мы, российский режим, и режим Ирана очень соединены. Эти два режима не просто поддерживают друг друга из-за войны, а по другому аспекту, идеологически, они думают, что они должны стать чем-то единым и они должны создать большую силу в мире. И это опасность, с которой мы сталкиваемся сегодня. И вот почему я подчеркиваю этот очень важный сигнал: мы, иранцы, и украинцы должны быть объединены больше, чем когда-либо, потому что у нас есть один враг, у нас есть общий враг.

Поэтому в этой войне мы вместе, и поэтому я сегодня здесь, чтобы принести послание иранского народа украинцам и сказать: наши сердца с вами, у нас одна война, у нас один враг, поэтому мы должны быть едиными, мы должны крепче стоять перед этими террористами, чем когда-либо», – считает оппозиционер.