Бежавший из Крыма Клименко: Россия полностью готова к войне с Украиной

27.08.2021 17:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия полностью готова к введению войск на Украину – её народ и руководители морально подготовлены, а современная армия представляет угрозу для всей Европы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил беглый крымский экономист Андрей Клименко, ранее обласканный Партией регионов, а теперь в Киеве на западные гранты отслеживающий морскую активность в Чёрном море, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать главное. Российская империя готова к войне. Она готова и ментально, и с точки зрения ментальности руководителей, и с точки зрения населения. За столько лет российская пропаганда промыла мозги своему населению, и оно будет радоваться, если Россия совершит очередной этап агрессии против Украины», – сказал Клименко.

Кроме того, он убеждён, что новая российская армия, оснащённая самой современной техникой, составляет угрозу не только Украине, но и всей Европе.

«И Россия готова технически. Готовы её вооруженные силы, которые после 2008 года сильно укрепились и технически перевооружились. За весь этот период перевооружения российской армии 60-80% новой техники, в первую очередь ракетной, направлялись в Южный военный округ. То есть, это захваченная территория Крыма, и от Ростовской области до Южного Кавказа. То есть именно та территория, которая составляет основную угрозу, и не только Украине, а и Европе», – резюмировал беглый экономист.