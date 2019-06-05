Бежавший из Крыма миллионер: Мир будет только на условиях победы Украины

05.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский должен выполнять свое предвыборное обещание о мире единственным способом – отдать приказ армии лупить по Донбассу на каждый выстрел со стороны ЛДНР так, чтобы у защитников Луганска и Донецка даже не возникло желания больше открывать огонь.

Об этом в эфире телеканала «Киев TV» заявил президент Ассоциации производителей вооружений и военной техники Вадим Кодачигов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в бывшем миллионер. Я оставил всё в Крыму, у меня всё отобрали, потому что я просто не стал получать никаких российских паспортов, я послал всех куда подальше, собрал чемодан, взял одну машину и уехал. Я приехал сюда, я всё начал с нуля, и проблема моя в том, что я болею за свою армию, я хочу вернуться домой, я хочу вернуться в Крым, я понимаю, что лучшая дипломатия – это когда рядом стоит человек с хорошим пистолетом. Я хочу сделать всё, чтобы наша армия стала сильной.

Исходя из того, что количественный состав армии почти в 10 раз меньше (чем у России, – ред.), у нас есть одно основное, что мы должны сделать. Мы должны перевооружить армию, мы должны сделать высокоточное, высокотехнологичное вооружение, и мы должны разграничить эту территорию.

Перестать стрелять, как многие пишут в Фейсбуке: «Зеленский готов сдаться». Объясню сразу всем, один раз, для понимания. «Перестать стрелять» означает следующее: когда на каждый пук с той стороны у нас будет прилетать соответствующий калибр точно в цель.

Вот это означает «перестать стрелять». Не поднять руки, не сложить оружие, а давать точный ответ, когда в течение 3-5 секунд вылетает нужный калибр и прилетает точно в цель.

Тогда каждый, кто там сидит, будет десять раз думать, а стоит ли ему нажимать кнопочку, стоит ли ему нажимать спусковой курок и ещё что-нибудь такое. Вот это и есть «перестать стрелять», – сказал беглый украинский миллионер.

Он предупредил, что украинское общество не примет мир на других условиях.

«Вы знаете, уже вторая сейчас будет власть, которая должна иметь какие-то шансы закончить войну. Закончить войну без сильной армии мы не сможем, наше общество не примет никакой капитуляции, не примет никакой сдачи территорий, Зеленский это декларирует в открытую, поэтому для него единственный вариант закончить эту войну – это создать хорошую, качественную военную альтернативу российской армии. И у него не будет других вариантов, кроме как перевооружать армию», – подчеркнул Кодачигов.

«И сколько для этого нужно, пан Вадим?», – задали ему вопрос.

«Пять лет», – ответил беглый крымчанин.