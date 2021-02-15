Бежавший из Крыма тягнибоковец угрожает завершить войну «взятием Москвы»

15.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

При встрече с президентом России «правильный» глава украинского государства должен напоить его и «перерезать глотку».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил бежавший из Крыма тягнибоковец, экс-депутат Верховной рады Эдуард Леонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Леонова, Украина должна завершить свою «войну» оккупацией Москвы.

«Как закончится война? Свободовцы отвоюют Украину, свободовцы отвоюют Донбасс и Крым, свободовцы отвоюют Москву и Красную площадь, и Корчинский заедет туда на танке, так всегда бывает, к сожалению, на улице…», – заявил Леонов.

«Если вы вдруг, тогда, когда заедете на танке на Красную площадь, и вдруг там увидите Путина, что вы ему скажете?», – уточнил телеведущий у радикала.

«Ничего. Убью, честно. Я когда-то сказал, когда меня спросили, должен ли был встретиться украинский президент с Путиным, выпить с ним рюмку и о чем-то договариваться? Тогда я отвечал, и сейчас повторю свой ответ – я считаю, что да, украинский президент должен встретиться с Путиным, напоить его, разбить бутылку и этой «розочкой» перерезать ему глотку. Вот это оптимальный вариант встречи украинского президента за рюмкой с Путиным», – ответил Леонов.