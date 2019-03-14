Бежавший из Крыма ВСУ-шник: Да мы бы сравняли Совмин и парламент в Симферополе с землёй!

14.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Если бы украинская власть дала команду на военное противостояние в Крыму в феврале-марте 2014-го года, то украинские военные были готовы сравнять с землей захваченные здания Совета министров и Верховного Совета Крыма.

Об этом в эфире телеканала UATV заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, возглавлявший в период «Крымской весны» Севастопольский медиа-центр Минобороны Украины, Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы мы включились в процесс днем 27 февраля, используя личный состав и технику 36-й бригады береговой обороны, которая дислоцировалась в Перевальном, и которая была готова для проведения определенных мероприятий по деблокированию основных зданий государственной власти, расположенных в Симферополе, эту операцию можно было бы провести и российские спецназовцы, которые захватили и Верховную Раду, и Совет министров, могли быть или выбиты с этих объектов, или уничтожены на месте. Правда, вместе с объектами. Решение было принято иное, случилось то, что случилось», – заявил Селезнев.