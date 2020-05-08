Бежавший из ЛНР ученый стал бомжом на киевском вокзале

08.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший работник института имени Тараса Шевченко в Луганске, бежавший в 2014 году на Украину, оказался никому не нужным, потерял документы, работу, и теперь, не имея средств к существованию, вынужден жить на киевском вокзале.

Соответствующий сюжет опубликовали в эфире телеканала «ISLND TV», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я работал в институте имени Тараса Шевченко лаборантом. На факультете истории и права. Потом я уехал с Луганска на нашу родную Украину. А нашей родной Украине я оказался не нужен.

Меня взяли в институт археологии НАН Украины, в отдел охраны памятников. Вроде бы хорошо работал, но что-то пошло не так, и я ушёл с работы», – сказал бездомный.

Он жалуется, что найти новую работу не может, так как лишился паспорта, а сделать новые документы без подтверждения личности на Украине невозможно.

«У меня документы потеряны, и невозможно узнать кто я такой, у меня есть только ксерокопия паспорта. Я обращался и в полицию, и в центр переселенцев, и мне никто ничем не может помочь, все говорят: «Езжайте туда». А как я могу поехать, если у меня ксерокопия паспорта? Я даже в Северодонецк не могу поехать», – добавил бывший луганчанин.

После чего в видеосюжете показали скотские и опасные условия, в каких вынуждены ночевать украинские бездомные.