Бежавший из РФ Цимбалюк: «Хороших русских для украинцев нет»

06.01.2022  12:38 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Не только российское руководство, но и население РФ хочет, чтобы Украина как государство исчезло с карты мира.

Об этом в эфире в эфире финансируемого американским Госдепом «Радио Свобода» заявил недавно бежавший из России журналист украинского агентства УНИАН Роман Цымбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не только российское руководство, но и население РФ хочет, чтобы Украина как государство исчезло...

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«Внешнюю политику Владимира Путина большинство россиян поддерживают, потому что на внешней политике делается акцент пропаганды, чтобы заместить внутреннюю жизнь, чтобы они при любых обстоятельствах не подумали об уровне жизни в самой России, им пихают в головы величие и так далее. Поэтому говорить, что это исключительно на инициативах действующего президента, я бы не стал, и не обнадёживал себя», – сказал журналист.

«Я считаю, что нам нужно научиться жить с агрессивным соседом и чётко понимать, что хороших русских для украинцев нет, если мы говорим о политике. В личной жизни, пожалуйста, у каждого свой путь, а в части внешней политики они всегда будут пытаться сделать так, чтобы Украины не стало как независимого государства», – заявил Цымбалюк.

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