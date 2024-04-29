Бежавший из РФ экономист-неудачник нашёл объяснение провалам антироссийских санкций

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Бежавший из России экономист-иноагент Сергей Гуриев называет себя уже французским профессором и волнуется только об украинцах. Этим он оправдывает свою работу в группе американского Стэнфордского университета по разработке антироссийских санкций.

Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что это очень важная работа. Чем меньше у Путина будет денег, тем скорее кончится эта война, тем меньше погибнет украинцев, тем меньше будет разрушенных украинских городов. Это будет хорошей новостью и для мира, и для России. Россия будет возмещать ущерб украинцам», – сказал Гуриев.

При этом, хотя он «как экономист, понимающий, как устроена российская экономика, старается помочь нанести путинскому бюджету наиболее чувствительный ущерб», западные правительства его советов не слушают.

«Мы даем свои советы. Я как экономист могу сказать: если вы сделаете так, у Путина будет настолько меньше денег. После этого европейские политики говорят: спасибо, Сергей, у нас есть другие факторы, мы учтем твой анализ и примем решение, чтобы наши избиратели были уверенны, что мы действуем в их интересах», – жаловался госизменник.

Он признался, что его много критикуют за неправильные санкции, которые не работают, и отчасти признал эту критику справедливой, но выкрутился, заявив, что антироссийские санкции направлены на самом деле против Китая.

«Когда уже началось, санкции необходимо ввести, чтобы следующий агрессор знал, что демократические страны будут вводить санкции. Грубо говоря, китайские бизнес-элиты, глядя на российские бизнес-элиты, должны понимать, что если Китай будет делать что-то такое же ужасное, то они не смогут ездить по всему миру, и их яхты будут арестованы», – бредил Гуриев.