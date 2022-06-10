Бежавший из РФ либерал требует от Украины военной победы

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Новости Украины

Бежавшие на Запад предатели пытаются из заграницы организовать государственный переворот в России и желают поражения российской армии.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил беглый экс-депутат Госдумы, либерал Геннадий Гудков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подтверждает, что на сегодняшний день, «вынужденные переселенцы» задействованы в подстрекательной деятельности. По его словам, ключевая цель – внутриполитическая дестабилизация РФ.

«В России сейчас ничего невозможно сделать, кроме двух вещей: либо уходить в подполье и приступать к борьбе к режимом, к чему призывать не имеем права, находясь за рубежом. Либо вести агитационно-разъяснительную работу, но делать очень осторожно, поскольку сегодня Россия превратилась в страну доносчиков и стукачей. Любая политическая активность, несогласие с курсом – может кончиться всем, чем угодно, включая тюремные заключения, различные обвинения, провокации, подставы, расправы и т.д.», – негодует Гудков.

Экстремист не скрывает, что в борьбе с неугодным «режимом», покинувшие страну либералы готовы тесно сотрудничать с Киевом.

«Главный механизм, фактор борьбы с путинским режимом – это, надеюсь, грядущие успехи ВСУ на поле боя и военное поражение Путина, которое, безусловно, развернет сознание даже обыденной, оболваненной части населения, она очень значительная по своей массе, – в совершенно другую сторону. Военная победа Украины является ключевым фактором краха путинского режима», – мечтает нацпредатель.