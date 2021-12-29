Бежавший из РФ Пионтковский: Оперативник КГБ Путин спокойно переигрывает Байдена

29.12.2021  11:18 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, США


Сторонникам западного мира не стоит ждать ничего хорошего от предстоящей встречи лидеров России и США для обсуждения проблем международной безопасности.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сторонникам западного мира не стоит ждать ничего хорошего от предстоящей встречи лидеров России и...

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«Это вопрос к лидерам так называемого свободного мира. Два последних – Трамп и Байден, и того и другого оперативник КГБ средней руки, до майора он дослужился, подполковника ему дали уже на пенсии, чтобы на десять рублей больше пенсии получал, вот он переигрывает их спокойно. Я ничего хорошего от этой встречи Байдена и Путина не жду», – сказал беглый либерал.

«Как бы ни подготовили Байдена, могу поспорить, что Путин одержит тактическую победу на этой встрече. Какого она масштаба будет, какие последствия – это не значит, что он ее закрепит, потому что Байдену любую свою договоренность не удастся продать в Вашингтоне не только Конгрессу, где никакие договора не будут ратифицированы, но и политикам в целом, да и собственно, и партии. В целом, организационный раунд по расстановке сил, кресел на переговорах Путин снова тактически выиграл», – заявил Пионтковский.

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