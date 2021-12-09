Бежавший на Украину Пономарев: Запад готов признать Белоруссию частью России

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Новости Украины

Для президента России Владимира Путина приоритетом сегодня является Белоруссия, решив вопросы с которой он займется Украиной.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший депутат Госдумы, бежавший из России Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пономарева, вопросы Украины Путин начнет решать после того, как завершится интеграция Белоруссии.

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«Основная задача Путина по-прежнему – это Белоруссия. Я думаю, что это полностью сохраняется. И то, на что психологически Запад готов, потому что Запад считает, что Беларусь (на Русь и маленькая) и Лукашенко – они всегда были сателлитами Москвы. То есть это и так сложившееся состояние дел. Ну, типа, и хрен бы с ней. », – сказал беглый политик.

«Я не думаю, что кто-то готов сдать Украину, потому что это слишком большое и слишком много в это вложено, слишком публично и будет как-то некрасиво. А вот Белоруссия, я думаю, вполне является поляной для торговли, а Путину именно это является основным приоритетом. Я думаю, что сначала он хочет взять Белоруссию и уже потом заниматься дальше Украиной», – заявил Пономарев.