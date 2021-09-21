Бежавший из России белоленточник огорчил украинцев по поводу выборов в Госдуму

Участие в выборах в Госдума России жителей Донбасса не приведет к международному непризнанию итогов кампании.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, в 2014 году отказавшийся поддержать воссоединение Крыма с РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, я не думаю, что это приведет какому-либо результату. Я думаю, что весь мир скажет, что эти выборы были несвободными и несправедливыми, но остановится, чтобы сказать, что они не признают их результатов.

И это, конечно, печально, потому что даже с чисто формальной точки зрения эта Дума выбрана больше чем на половину с нарушением норм международного права, потому что половина избирается по партийным спискам, по так называемому единому федеральному округу, в который входит Крым, оккупированные территории, и еще четыре депутата как одномандатники. Получается 50 процентов плюс 4 избраны с нарушением норм международного права, и даже если бы сама процедура была бы стерильной, все равно это – основание для непризнания этого органа в целом как большинства, избранного незаконно.

Но мы видели, что этого не произошло раньше, и я не вижу никаких причин почему, это произойдет сейчас. Запад не хочет попадать ситуацию, когда не с кем вести диалог, он хочет, чтобы как орган государственной власти как визави был.

Поэтому они наверняка, как обычно, не признают вот эти четыре округа крымских, скажут «вот эти депутаты пусть сюда не ездят». Может быть, это распространится еще на тот округ, в котором голосовали люди с Донбасса. Хотя он смешан с избирателями Ростовской области, но, тем не менее, там у них была возможность. Может быть, еще пятый округ добавится к этому «списку непризнания». Но, наверное, на этом будет уже все.

Надо сказать, что даже украинская дипломатия, к сожалению, так вопрос не ставила и при Порошенко. Сейчас Порошенко уже не при власти, и говорит «надо не признавать всю Думу», но где вы были раньше, извиняюсь? Ну и сейчас тоже МИД не ставит так вопрос, он ставит вопрос, опять-таки, непризнания результатов голосования на оккупированных территориях», – сказал Пономарев.