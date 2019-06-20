Бежавший из России депутат-предатель рассказал, как удержался Сурков

20.06.2019, Киев, Игорь Петров

Владислав Сурков чуть не потерял должность куратора украинского направления, поскольку предлагал ставить на победу Петра Порошенко. В Москве есть несколько конкурирующих центров влияния, занимающихся вопросами ЛДНР.

Об этом в эфире канала Ukrlife заявил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, в 2014 году отказавшийся поддержать воссоединение Крыма с РФ, а затем бежавший на Украину, где встал на сторону националистического русофобского режима и получил гражданство от Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там была борьба, и какое-то время казалось что он (Сурков) может не удержаться – тем более, что было несколько очень таких хищных товарищей, которые хотели его свергнуть с этой позиции.

У него есть традиционный круг недоброжелателей. Прежде всего, его ненавидят все силовики и те политики, которые на силовиков ориентированы. Тот же самый Михаил Бабич является его оппонентом. Силовики – практически все.

Не знаю, почему так исторически сложилось, может быть, здесь есть национальный аспект (он наполовину чеченец), может быть, еще что-то. Может быть – связь с ЮКОСом, с Ходорковским. Но даже когда Сурков был в абсолютном фаворе, под него всегда люди в погонах копали.

И сейчас в отношении процесса, который происходит в этих так называемых ДНР и ЛНР, тоже есть ситуация двоевластия. С одной стороны, есть люди, которые отвечают за бизнес, и это все люди с большими звездами на погонах. Они курируют ваших беглых товарищей и всякого «Курченко» и так далее, которые занимаются газовым бизнесом и контрабандой в этих регионах. Они же отвечают за экономическую помощь, за всякие субсидии, которые перечисляются в эти республики.

А есть отдельно Сурков, который отвечает за политический процесс, причем, тоже не в одно лицо, потому что он еще конкурирует с Медведчуком, который имеет параллельной прямой вход к Путину и перед Путиным считается «номером один», знатоком Украины. Ну, как мы знаем настоящий украинский националист, как Путин про него говорил.

Поэтому такой получается треугольник, и не очень любовный, скорее – треугольник взаимной ненависти и конкуренции.

Поэтому, конечно, когда прошли президентские выборы, Суркова постарались «скушать». Воспользовались тем, что он активно продвигал идею, что будет президентом Порошенко, и, соответственно, надо именно на эту «лошадь» ставить и к этому сценарию готовиться, и ошибся.

Поэтому для него кадровый риск был большой. Путин, все-таки, неохотно меняет людей, даже когда они ошибаются… Поэтому Сурков, все-таки, удержался», – утверждает Пономарёв.

Он считает, что в случае назначения Бабича линия по Донбассу бы ужесточилась, однако в этом случае не было никакой надежды на смягчение санкций против России и стабилизацию отношений с Европой.

«В этой ситуации было бы не понятно, как вообще можно говорить хоть что-то про какое-то вот там мирное урегулирование… Если назначить Бабича, то про какое мирное урегулирование мы говорим? Или, если Медведчука выдвинуть вперед, опять-таки, про какое мирное урегулирование мы говорим? Просто невозможно будет наладить взаимодействие с командой Зеленского. Поэтому он остановился на таком привычном зле. А Бабича влил в команду, которая занимается экономическим курированием этих сепаратистских территорий», – уверяет беглый депутат.