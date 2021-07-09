Бежавший из России Гудков объяснил, почему либералы не называют Крым украинским

09.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские либералы не говорят напрямую, что Крым «аннексирован», потому что боятся сесть в тюрьму за эти слова. Поэтому они вынуждены искать какие-то нейтральные формулировки, оставаясь при своем мнении.

Об этом в эфире интернет канала «Власть VS Влащенко» заявил беглый российский оппозиционер Дмитрий Гудков, скрывающийся от уголовного преследования на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гудков призвал с пониманием отнестись к отказу либералов от прямого осуждения возвращения Крыма в Россию.

«Просто вы должны понимать, что если сейчас кто-то так скажет, сразу уголовное дело в стране. Поэтому все все равно будут пытаться говорить аккуратно. В этом не нужно видеть какую-то проблему, нужно понимать, что это реально уголовная статья сейчас для человека, если он так скажет. Причем это закреплено на конституционном уровне», – сказал Гудков.

«Но практически все здравомыслящие люди прекрасно понимают, что была аннексия, было нарушено международное право, сколько людей выходили против войны. Я же сам помню, мы когда вышли с Немцовым еще на первый митинг, Верховная рада здесь стоя аплодировала. Но понятно, что все стараются говорить осторожно, чтобы пропаганда это не использовала, обвинив в предательстве. Просто к этому нужно относиться с пониманием», – отметил беглый либерал.

«Но я вас уверяю, что все нормальные, здравомыслящие, образованные люди в России прекрасно понимают, что произошло, и не поддерживают эту безумную абсолютно внешнюю политику. Потому что она противоречит уже даже национальным интересам России. Это понимают и в обществе, и в элитах – скоро это дойдет до всех остальных», – заявил Гудков.