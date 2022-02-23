Бежавший из России Пономарев: Признание ЛДНР выгодно Украине

Новости Украины

Признание республик Донбасса обойдется России в десятки миллиардов долларов в ближайшие пять лет.

Об этом в эфире ютуб-канала «И грянул Грэм» заявил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, бежавший на Украину из России после обвинения в хищении десятков миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я несколько удивлен вообще всем этим развитием событий, что произошло признание ДНР и ЛНР, потому что оно, очевидно, России невыгодно и нарушает всю стратегию, которая у Кремля была до сих пор связано с этими Минскими соглашениями и так далее. То есть по большому счету то, что произошло, очень выгодно Украине потому что официально отказ от Минских соглашений, которыми шантажировали все время Киев, это безусловно плюс», – говорит Пономарев.

С другой стороны, продолжает он, для Украины ничего не поменялось, поскольку эти территории «так и оккупированы».

«Только Россия все время говорила что «нас там нет», а теперь фактически признала что «мы там есть». Это украинцы знали и так, но вот эта гибкость пропагандистская у Кремля полностью пропала. Плюс к этому для России, конечно, это еще очень дорого обойдется, именно в прямом смысле слова дорого – резко увеличится затраты на содержание этих так называемых республик», – говорит расхититель госсобственности.

Он также напомнил о приостановке в Германии сертификации оператора уже построенного газопровода «Северный поток 2».

«То есть минус 10 миллиардов долларов, которые просто спущены, простите за каламбур, в эту трубу, и новая волна санкций, непонятно насколько она будет жёсткая. Я склонен считать, что она не будет мегажесткой, но она будет достаточно жесткой, она будет наносить России ущерб. Общая стоимость вот этого вот решения, если смотреть на горизонте пять лет, то миллиардов в 30-40 долларов России это обойдётся. Что же Россия в ответ получает – совершенно не видно», – резюмировал Пономарев.