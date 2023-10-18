Бежавший из Украины музыкант сравнил жизнь в Киеве и Москве

Владимир Гладков .  
18.10.2023 19:43
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Киев, Культура, Москва, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика


Жизнь в российской столице намного более комфортная и «жирная», чем в нищем Киеве – среди бандеровцев и воров.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бежавший от нацистов в Россию украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жизнь в российской столице намного более комфортная и «жирная», чем в нищем Киеве –...

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«Москвичи немножко не понимают, в каком счастье и жиру они живут. А я, человек, который приехал из Киева, где ноль социальных услуг. А тут – всё для человека. К вопросу, как мне живётся здесь.

Скажут: «Это только в Москве». Я понимаю, что Россия большая, много уголков, куда и электричество не дошло. Но извините, это ж самая большая страна на планете», – сказал Бардаш.

«Но если мы берём примером Москву, я восхищаюсь этим городом, его устройством. Я восхищаюсь, как разговаривают со мной люди при исполнении. Когда я проходил границу, мне пожелали счастливого пути. Я такой культуры нигде не видел.

Так что, слава Богу за Россию, за Москву, и за всех, кто её такой сделал и делает», – добавил он.

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