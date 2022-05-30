Бежавший к раскольникам спикер УПЦ жалуется, что разрыва с РПЦ нет

Новости Украины

УПЦ МП на самом деле не отказалась от связей с Москвой, а лишь заявила об этом. На самом деле УПЦ останется в общении с Российской православной церковью, а состоявшийся недавно Собор нужен был для определения работы на неподконтрольных Киеву территориях.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил бывший представитель автокефального крыла в Киевской митрополии, в недавнем прошлом – спикер УПЦ МП, а ныне – ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В самом документе, который принял этот Собор, который превратился очень быстро из собрания в Собор, в нем нет ни слова про разрыв с Москвой. В нем говорится о том, что будут внесены изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви. Этих изменений мы не увидели до сих пор. Более того, уже начались какие-то разговоры о том, что изменения будут внесены, просто на сайте их опубликуем. Ну, знаете, а что это тогда? Вторая история – официальный спикер Московского патриархата в Украине сказал, что это то же самое, «мы остались с тем статусом, который имели с 90-го года». То же самое сказал глава отдела внешнецерковных связей Московского патриархата в Москве», – сказал раскольник.

«То есть мы имеем такую странную ситуацию. Что на самом деле происходит? На подконтрольной Украине территории Украины УПЦ будет заявлять, что она самостоятельная и независимая и не связана с Московским патриархатом. А те территории Украины, которые уже оккупированы русскими, например, в Крыму и Донецке, уже сделаны заявления, что у нас все остается как есть. А это значит, что это Московский патриархат уже. То есть у нас была УПЦ МП, а теперь УПЦ плюс МП. Все будет зависеть от того, где проходит линия фронта или граница», – заявил Коваленко.