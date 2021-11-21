Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы пообещал идти с оружием против РФ

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Новости Украины

Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы, голосовавший в 2014 году против воссоединения Крыма с Россией и впоследствии бежавший на Украину, заявил о готовности с оружием в руках сражаться против РФ.

Об этом он объявил в эфире финансируемого Госдепом США «Радио свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь война, здесь совсем рядом проходит линия фронта, на которой каждый день стреляют и почти каждый день убивают. Слава Богу, при Зеленском стало немного меньше, но всё равно постоянно гибнут люди, и постоянно льётся кровь. Конечно, уровень инфильтрации Украины с точки зрения разнообразных агентов российских спецслужб очень высок. Мы знаем, что здесь был целый ряд заказных убийств, которые делались очевидно с московским понуканием. Поэтому я отдаю себе отчёт, что я нахожусь на войне, но это не повод бояться, дрожать, прятаться – это не наш метод», – храбрился Пономарёв.

«Вы приняли украинское гражданство. Не дай Бог, но такое нельзя исключать, если Путин пойдёт войной на Киев, вы возьмёте в руки оружие, чтобы защищать свою новую родину?» – спросил ведущий.

«Да, возьму», – заверил беглый либерал.

Он уверяет, что «справедливость на стороне Украины».

«И дело не в том, что родина и так далее. А дело в том, что я как человек левых взглядов, всегда на стороне угнетаемых, обижаемых. Я на стороне справедливости, поэтому справедливость на стороне Украины, и конечно я буду её защищать», – добавил Пономарёв.