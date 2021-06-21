21.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

России нужно признаться, что она «аннексировала» Крым и потеряла на этом 500 миллиардов долларов. Москва должна пойти на уступки Украине и сделать то, что предложит Киев.

Об этом в эфире украинского интернет-канала «Апостроф» заявил российский либерал Дмитрий Гудков, бежавший из России после двух суток ареста как подозреваемый по уголовному делу об экономических преступлениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия должна пойти по пути деэскалации с Западом, она должна провести нормальные реформы, чтобы уйти от авторитарного пути на демократические рельсы, естественно, нужно решить вопрос со всеми соседями и Украиной в первую очередь, потому что без этого невозможна новая внешняя политика. Для этого как минимум нужно признать, что Россия аннексировала Крым и нарушила международное право, нужно вывести войска и решить все территориальные проблемы Украины, чтобы там не было никаких проблем. После этого сесть за стол переговоров по Крыму, как разрешить эту проблему так, чтобы это устроило Украину. Какой будет способ будет найден – сейчас сказать сложно. Там нужно будет или общественное мнение готовить, и думать о механизмах будущих решений… Через некоторое время, после того, как хотя бы на российском телевидении выступят профессиональные эксперты и расскажут, как это все было на самом деле, сколько Россия потеряла, в России поменяется настроение, общественное мнение и, грубо говоря, горизонты для поиска нужного решения будут гораздо шире. Порядка 500 миллиардов долларов Россия уже потеряла. Это отток капитала, снижение объема инвестиций и прочее-прочее. То есть, это огромные деньги», – заявил Гудков.