Бежавший на Украину Гудков стелится перед бандеровцами

09.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Количество россиян, не поддерживающих воссоединение с Крымом якобы равно всему населению Украины. К такому выводу в эфире украинского интернет-канала «Апостроф» пришел российский либерал Дмитрий Гудков, бежавший из России после двух суток ареста как подозреваемый по уголовному делу об экономических преступлениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Гудкова, треть населения России сегодня выступает против воссоединения с полуостровом.

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«Тогда, в 14-м году, даже официальная социология показывала, что 15% или даже 20% не поддерживали конфликт, войну, как минимум, 15% аннексию не поддерживали. Сейчас в два раза как минимум выше цифры. Если в миллионах, то это прямо сопоставимо с населением Украины. Люди, которые все понимают, которые увидели результаты. А это потери 500 миллиардов долларов, наверное, для России. Это только за семь лет. А потерянные связи, а конфликт с Западом, изоляция – это же еще продлится годы, если не десятилетия. Это серьезная проблема для страны», – сокрушается Гудков.

Несколько дней назад Гудков был задержан на два дня как подозреваемый по уголовному делу о причинении имущественного ущерба с особо крупным ущербом. Фирма «Сектор 2А», которую возглавляет его тетя Ирина Ермилова, не перечисляла мэрии Москвы плату за арендуемое помещение в объеме несколько миллионов рублей. В многочисленных объектах недвижимости, которыми владеет семья Гудковых, прошли обыски.

Через два дня Гудков был отпущен из ИВС на Петровке без предъявления обвинений и без меры пресечения. С него лишь взяли обязательство о явке на допрос, однако он тут же предпочел уехать в Киев.