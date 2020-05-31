Бежавший на Украину крымский министр требует продолжать блокаду

31.05.2020, Киев, Игорь Петров

В этом году наполненность водохранилищ Крыма находится на критически низком уровне, и крымчане почувствуют это. Однако Украина ни в коем случае не должна возобновлять поставки по Северо-Крымскому каналу.

Об этом в эфире канала «Суспільне Крим» заявил экс-министр туризма Крыма Александр Лиев, бежавший в Киев в 2014 году после того, как не получил должность в российской власти на полуострове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это критические цифры. Такого уровня наполненности водохранилищ за годы независимости не было никогда. Впервые за время существования ирригационной системы Крыма это касается в первую очередь питьевых водохранилищ. Это критическая ситуация. В этом году многие из крымчан на себе почувствуют проблему с водой, с объемом и качеством. Продолжается минерализация скважин, поэтому в этом году качество будет на грани закрытия скважин. За последние пять лет Крым уже потерял почти 200 скважин. Не думаю, что это может вызвать какие-то военные операции со стороны оккупантов. Думаю, их интересует питьевая вода для их военных. Военные базы от этого не пострадают», – сказал Александр Лиев.

При этом запускать Северо-Крымский канал нельзя, чтобы не смягчать санкции.

«Запустить Северо-Крымский канал уже невозможно, он уже разрушен. Его запустить физически невозможно. И не нужно его запускать – он будет обеспечивать потребности, которые будут смягчать действие санкций», – сказал Александр Лиев.