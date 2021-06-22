Бежавший на Украину политолог-змагар обнаружил «зраду» в санкциях против Лукашенко

22.06.2021, Москва, Елена Острякова

Введенные накануне Европой санкции против Белоруссии лоббируют интересы России.

Такое мнение в своем видеоблоге высказал бежавший в Киев оппозиционный белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямым выгодополучателем от этой ситуации является РФ. С одной стороны, ограничение контрабандных схем, которые были проблемой для Кремля, с другой стороны, усиление КАМАЗа, возможность продавить ситуацию с объединением его и МАЗа, создание европейских фирм-прокладок, которые будут продавать комплектацию на БелАЗ и МАЗ. И, естественно, определенная игра на ценовом поле. И в качестве вишенки на торте «Славкалий» – подарок российскому «Уралкалию», – сказал Тышкевич.

Он утверждает, что основные деньги семьи Лукашенко выведены в Катар, Арабские Эмираты и Сингапур.

С другой стороны, от ликвидации схем поставок из Европы «белорусских креветок и папайя» выиграют как ЕС, так и РФ.

«В России должны в ножки поклониться за веление санкций против компании Logex, потому что это 55% живых цветов на рынок РФ, причем, большей частью «контрабасом» из Нидерландов. Будет больно Нидерландам, но приятно России», – сказал Тышкевич.

Санкции против «Новой нефтяной компании», по его мнению, ограничивают возможность для бизнесменов, близких к Лукашенко, демпинговать на европейском рынке российской нефтью, что также выгодно РФ.

Выгодны Москве, считает эксперт, и персональные санкции против Михаила Гуцериева, поскольку они выбивают с мирового рынка калийных удобрений его белорусское предприятие «Славкалий», поставляющее ежегодно 2 млн тонн продукции. При общей емкости рынка в 40 млн тонн это позволит поднять цены, в том числе, российскому «Уралкалию». Отдельным бонусом идет радость от унижения Гуцериева, который в прошлые годы конфликтовал с Кремлем.

Тышкевич прогнозирует попытку слияния МАЗа с российским КАМАЗом, так как белорусское предприятие из-за санкций потеряет возможность поставлять комплектующие из Европы. Следствием этого станет сокращение 2 тыс рабочих мест, под которое, в первую очередь, подпадут сторонники самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской, добивавшейся введения санкций.

В то же время, против белорусских предприятий, которые связаны с Россией, ЕС санкций не ввел.

«Теоретически ЕС мог запретить закупить газ, поставленный через территорию Беларуси, и это бы било по доходам белорусского бюджета (порядка 200 млн долларов). С другой стороны, это позволило поддержать Украину на фоне запуска «Северного потока-2». Но белорусская газотранспортная система принадлежит российскому «Газпрому», – с сожалением констатировал Тышкевич.