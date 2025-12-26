Бежавший на Запад актёр Смольянинов теперь прислуживает немцам – в антироссийской пропаганде

Бежавший на Запад после начала СВО признанный иноагентом актёр Артур Смольянинов, в прошлом исполнявший роли героев Великой Отечественной войны, похвалился, что на чужбине теперь задействован в антироссийской пропаганде – принят на работу немецким медиахолдингом «Немецкая волна» (также иноагент в РФ).

Смольянинов заявил, что ранее не мог представить переезд в Берлин, потому что, якобы, его воспитывали, что «немцы всегда были плохими, ужасными врагами».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вчера я ходил по городу и думал, мог ли я 3 года назад себе представить, что я, уроженец страны Советов, выросший на советских фильмах, в том числе про войну, где немцы всегда были плохими, ужасными врагами. Я вырос тоже на всех этих мифах или полумифах о Великой Победе. Победа, безусловно, великая, что тут говорить. Только в этой Великой Победе ещё есть вторая часть, какой ценой она была достигнута и почему. Но это отдельный совершенно разговор», – актёр с ходу начал отрабатывать антироссийскую повестку.