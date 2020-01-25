Бежавший на Запад экс-советник Путина выдал компромат на Навального

25.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Российский либерал Алексей Навальный лишь строит из себя оппозиционера, на деле выполняя задания власти.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил уехавший на Запад бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, решение о смене премьер-министра России президент РФ Владимир Путин принимал вместе с «друзьями из силового блока», которые уже более 10-ти лет негативно относятся к отставному главе правительства Дмитрию Медведеву.

Илларионов утверждает, что ради борьбы с Медведевым был даже запущен проект несистемного оппозиционера Алексея Навального, который якобы занимался расследованиями коррупции.

«Это решение, которое Путин принял совместно со своими коллегами, старинными друзьями из корпорации спецслужб. Дело в том, что представители, его друзья, ставшие теперь генерал-полковниками и генералами, выходцы из спецслужб, которые занимают сейчас ключевые позиции в российской власти, такие, как Патрушев, Бортников, Нарышкин, Иванов – никогда им не нравился господин Медведев. Зуб на господина Медведева у Сергея Иванова вырос еще в 2007-м году, когда они, будучи потенциальными кандидатами в наследники, пошли разными путями. Медведеву досталось президентство, а Иванов, который уже полагал, что президентство у него в кармане, оказался не у дел, а сейчас является советникам по вопросам экологии и транспорта.

Это не прощается, поэтому, с 2007-го года и Иванов, и другие его коллеги искали пути решения так называемого вопроса Медведева и предпринимали неоднократно попытки ослабить его и снять.

Очень важным союзником в этом деле для них явился господин Навальный, которому они сбрасывали регулярно разнообразные компрометирующие материалы на Медведева и которые тот с большим удовольствием размещал, включая знаменитый фильм «Он вам не Димон», – заявил Илларионов.