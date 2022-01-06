Бежавший на Запад казах признал, что стоит за мятежом

Бежавший на Запад бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов подтвердил, что мятежники в Алма-Ате и других городах выходят на улицы под его лозунгами.

Об этом он, отвечая на вопрос о его причастности к протестам, заявил в интервью либеральной радиостанции «Эха Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как прямой организатор конкретного протеста – нет. Другое дело, что люди вышли с четкими политическими лозунгами, осмысленными. Они сформулировали лозунг: «Старик, уходи!» По сути это требование уйти ко всему режиму Нурсултана Назарбаева. Конечно, это лозунги нашего политического движения. Люди выходят с нашими требованиями. Только мы проводим в стране митинги. Другой вопрос, что режим не даем. Назарбаев считает, что любой протест связан с нашим движением. В этом плане, да, он прав – мы добиваемся смены режима. Любой протест мы организовываем», – сказал Аблязов.

Он отрицает свою причастность к погромам, но признает, что инструкции по захвату административных зданий исходят от него. Аблязов учит сторонников создавать параллельные органы власти. Когда это будет сделано, он вернется в Казахстан, чтобы возглавить временное правительство.

«Власть, когда ищет так называемых лидеров, они знают, что это я. Может, вы иронично улыбнетесь. Я вам говорю то, что есть. На День независимости фраза, что во всем виноват Аблязов, наверное, о многом говорит», – похвастался Аблязов.

Он собирается координировать бунт и после ввода сил ОДКБ в Казахстан, чтобы увести страну «подальше от России».

«Мы настоящий суверенитет быстрее получим, чем больше Путин будет вмешиваться в наши внутренние дела. Сейчас у нас независимости нет. Настоящая борьба за нее начинается сейчас. Чем больше граждан будет вовлекаться в нашу борьбу, тем быстрее мы получим тот самый суверенитет, который не понравится Путину. Пример Украины приведу, которая отъехала от России», – сказал Аблязов.

Аблязов ведет свою борьбу за власть из Киева, где он создал свой штаб, через который финансирует протесты. При этом сам экс-министр предпочитает жить во Франции.

В конце 90-х он был осуждён за кражи и превышение служебных полномочий на 6 лет, но под давлением Запада освобожден через год. Аблязов создал крупнейший в Казахстане банк АО «БанкТуранАлем» (БТА), откуда вывел через оффшоры и фиктивные кредиты по разным данным от 3,5 до 5 миллиардов долларов. По версии The Time он является «самым богатым в мире беглецом-мошенником, разыскивается в Казахстане, России и на Украине по обвинению в хищении пяти миллиардов долларов».

Был заочно осуждён в Казахстане за заказ на убийство своего бизнес-компаньона по банковскому бизнесу.