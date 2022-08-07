Бежавший на Запад либерал: В Европе нет никакого заукраинского консенсуса

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Новости Украины

Никакого реального проукраинского консенсуса в Европе нет и не было.

Об этом в интервью иноагенту Алексею Венедиктову заявил бежавший на Запад юрист Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он был поверхностный эмоциональный, но в Европе сохраняется значительное меньшинство, которое занимает нейтральную или даже пророссийскую позицию. Это меньшинство не стремится к нулю, оно достаточно существенно, и его наличие оказывает значительное влияние на политику истеблишмента, поскольку, не учитывать существование этого меньшинства он не может. Поэтому позиция в поддержку Украины всегда дозированная. Она ориентируется на то, что нельзя выполнить все пожелания Зеленского и Украины, обращенные к Западу (закрыть небо, дать столько оружия, сколько надо, оружейные системы, способные стрелять на расстояние больше 600 км). Запад не выполняет это не потому, что он жадный и боится конфронтации с Москвой, а потому, что он знает, что внутри каждой страны в Европе есть существенная партия, которая против оказания всесторонней и значительной помощи Украине», – сказал Пастухов.

По его мнению, гражданская война, идущая на Украине и в России, может распространиться и на Европу.

«В рамках этой войны есть очень много сил. Например, есть очень серьезная поддержка нейтралитета в этом споре не со стороны любимых Путиным правых а со стороны игнорируемых Кремлем левых… Дело в том, что у левой Европы есть свой враг – США. Никто не забывает о том, что они доминируют в Европе, навязывают ей свою волю и экономические приоритеты. По-разному люди к тому относятся. В правом сегменте общества – спокойно и с удовольствием идут в фарватере. В левом антикапиталистической сегменте – для них Америка по-прежнему цитадель империализма. Действия Путина и Москвы с этого странного ракурса рассматриваются как антикапиталистические и антиимпериалистические. Путин мерзвец и фанфарон, но действует против американцев. В целом Кремль недоиспользует свой ресурс в Европе», – сказал Пастухов.

По его мнению, Россию в числе прочих поддерживает и папа Римский.