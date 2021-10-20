Бежавший на Запад советник Путина советует Украине ждать захвата Кремля либералами

20.10.2021 13:34 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине не стоит рассчитывать на «возвращение Крыма» до тех пор, пока в России не сменится политический режим.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший советник президента России, эмигрировавший в США, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, Украине нужно не отказываться от Крыма и ждать смены власти в Кремле.

«Крым – украинский. Я думаю, что Крым вернется в Украину сразу же, как в Кремле окажется первое ответственное российское правительство, которое заинтересовано в восстановление отношений со своим ближайшим соседом – Украиной. Это зависит от последовательной позиции Украины, которая не должна отказываться от своей территории, и от того момента, когда в России окажутся люди, которые будут думать об интересах, прежде всего, России и российского народа, который кровно заинтересован в нормальных отношениях с Украиной и украинским народом», – заявил Илларионов.

Ранее Владимир Путин заявил, что жители России и Украины являются единым народом, искусственно разделенным границами после распада СССР. По его словам, значительные территории, оказавшиеся в составе Украины по воле большевиков, являются историческими русскими землями.