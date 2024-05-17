Бежавший от Зеленского советник: Украина – коррупционный и моральный банкрот

Анатолий Лапин.  
17.05.2024 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Коррупция, Общество, Украина


Украина со своей коррупцией и неспособностью исправлять ошибки превратилась в морального банкрота. Это показал провал обороны на Харьковском направлении и неспособность вовремя провести мобилизацию.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина со своей коррупцией и неспособностью исправлять ошибки превратилась в морального банкрота. Это показал...

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«Харьковский прорыв, мобилизация показали нам следующее, что Украина – моральный банкрот. В первую очередь, моральный. Точнее, если смотреть сверху, оно – коррупционный банкрот, организационный банкрот, потому что воруем мы, не способны решать элементарные задачи. А все это происходит от того, что она – моральный банкрот, который в силу аморальности выбирает еще больших негодяев каждый раз во власть, и потом платит за это библейскую цену», – сказал экс-советник ОП.

«И очень многие люди не хотят брать на себя ответственность за коллективную карму. Они говорят: «У меня, у моей семьи свой путь, почему я должен умирать, почему я должен менять свои жизненные планы, свою этику? Потому что кто-то наворовал много денег? За что? Или кто-то сделал неправильный выбор? Я-то должен за что умирать?», – заявил Арестович.

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