Действующий президент Украины Владимир Зеленский – коллаборационист и военный преступник, который обязательно ответит за предательство своей страны.

Об этом в ходе научной конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» заявил бывший украинский политзаключённый Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война, которую против нас ведут, рассчитана на восприятие. Потому что и Советский Союз уничтожили таким когнитивным методом, когда меняли восприятие простых людей, когда делили семьи.

И сейчас нам, и всему миру, пытаются изменить восприятие, что и сейчас там некий украинский народ борется с «большой, злобной и коварной Россией».

Хотя это наглая ложь, и Зеленский вообще не имеет права представлять украинский народ, потому что он самый натуральный предатель и коллаборационист. Этот персонаж пришёл к власти, обещая мир и нормальные отношения с РФ, и только благодаря этому он стал президентом.

А то, что мы видим сейчас – это военные преступления, и этот предатель должен понести заслуженное наказание», – сказал Василец.