Бежавший в Киев белорус: «Расходимся. Путин уже выиграл по всем фронтам»

10.02.2022  21:45 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

В 2024-2026 году Россия выйдет из-под санкций вне зависимости – будут выполняться Минские соглашения или нет.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2024-2026 году Россия выйдет из-под санкций вне зависимости – будут выполняться Минские соглашения...

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«США могут отменить часть украинских санкций, ЕС с радостью отменит. Но я хочу напомнить: если говорить о политике России, то Россия и так рассчитывает выйти из-под санкций в 24-26-й год. И нас компромиссы по «Минску-2», на минуточку, украинские компромиссы и наши уступки – это тоже снятие санкций с России», – сказал Тышкевич.

«То есть, чтобы мы ни делали, Россия всё равно получает карт-бланш для снятия санкций?» – уточнила ведущая канала.

«Если мы идём на компромиссы, то зачем санкции, если «Минск-2» начал реализовываться?» – ответил политолог.

«Но, если мы и выходим из Минска, то она тоже получает шанс?» – возразила журналист.

«Да, то есть, это вопрос – взвесить все за и против. Но на нас будут давить, однако остаётся вопрос конфликта и остаётся вопрос неприятия населением Украины Минских соглашений», – констатировал Тышкевич.

При этом, по его словам, на внешнеполитическом фоне Россия оказалась в выигрыше.

«Путин уже выиграл – разговоры обо всех этих гарантиях безопасности и так далее. Консультации-то по более глобальным вопросам идут дальше, где Украина – всего лишь одна из тем.

Арктика, сотрудничество, «Северный поток», позиционирование по Китаю, гарантии по учениям с расположением войск, возобновление договоров по нераспространении ядерного оружия и их обновления, переговоры по ядерной сделке по Ирану, вопросы Венесуэлы, вопросы милитаризации Чёрного моря, вопросы проливов, вопросы нефти и газа. Пожалуйста – все эти вопросы продолжают обсуждаться», – объяснил белорусский эксперт.



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