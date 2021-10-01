Бежавший в Киев казахский наци-блогер объявлен бандеровцем и становится рупором русофобии

01.10.2021 12:18 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Новости Украины

Куат Ахметов, наци-блогер и официальный организатор «языковых патрулей» в Казахстане, сбежавший в конце августа по приказу казахстанских спецслужб на Украину, развёл кипучую деятельность за рубежом, обличая Россию и призывая своих оставшихся сторонников продолжить русофобскую кампанию в стране. Его призывы не остались незамеченными, так как на прошлой неделе в Алматы действительно прошли акции протеста против строительства Росатомом АЭС и цифровизации Сбербанком.

Поэтому ни о каком прекращении антироссийских и нацистских провокаций говорить не приходится, так как теперь с отъездом Куата Ахметова в Незалежную казахстанские власти попросту умыли руки и могут говорить, что всё это якобы происки националистической «общественности».

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Получается, что по факту никто за проведение «языковых патрулей» привлечён к ответственности не был, хотя этому наци-блогеру терроризировать русскоязычных граждан активно помогали десятки людей как в Алматы, так и по всей стране. И все нацисты, и их СМИ по-прежнему с удвоенной энергией продолжают обличать «пятую колонну» в лице русских и русскоязычных, а также современный «колониализм», якобы насаждаемый сейчас в республике

Да, YouTube заблокировал канал «Til Maydani онлайн партиясы», принадлежащий наци-блогеру, где он выкладывал видео с требованиями от людей из сферы услуг говорить на казахском языке. Сейчас все видео на его канале не доступны. Но тут же подсуетились различные украинские СМИ и националистические каналы в YouTube, которые активно пропагандируют «защитника» казахского языка и дают ему свою трибуну для проведения антироссийской агитации.

Киевский телеканал «Прямой» окрестил националиста Куата Ахметова «казахобандеровцем», показав на самом деле родство душ и ту связь, которая существует между украинскими и казахскими националистами. Ведь и «языковые патрули» являются прямой производной от «мовных патрулей», которые сначала были организованы и прошли в разных городах Незалежной с целью выдавливания русского языка из общественной жизни.

И теперь по сценарию новоявленный «политический беженец», а на самом деле агент казахстанских спецслужб, всерьез вещает, что МИД России давал указание силовикам Казахстана арестовать его за защиту казахского языка, что российское телевидение зомбирует жителей Казахстана, а «Сбербанк» скоро оцифрует всех жителей Казахстана.

«Страшно», – сказал Куат про оцифровку. Россия использует полигоны, арендованные в Казахстане, заражая местных жителей ядовитым топливом – он сам видел животных с двумя головами и восьмью ногами.

Такие сказки приятны для ушей украинских нацистов, но также направлены и на соответствующую публику внутри Казахстана в деле дальнейшего раскручивания русофобских настроений. Он даже идет дальше и уже от имени всего казахского народа выражает в своём новом видеообращении от 29 сентября поддержку и солидарность чеченскому «правозащитнику» Аслану Арцуеву, якобы «находящемуся под прицелом спецслужб РФ».

Выходит, что наци-блогер становится теперь таким рупором прозападной «зарубежной оппозиции» и уже действует в тесной связке со своими сторонниками и другими националистическими организациями в самом Казахстане. Так, сначала 7 сентября в Нур-Султане (Целинограде) активисты ручной националистической пантюркистской партии El Tiregi провели шествие, а затем митинг в центре столице во главе со своим лидером и экс-депутатом от Нур Отана Нуржаном Альтаевым с лозунгом недопущения строительства Росатомом АЭС в республике.

А уже 18 сентября в бывшей южной столице – Алматы (Алма-Ата) прошел аналогичный митинг, организованной искусственной прозападной национал-либеральной Демократической партией во главе с ярым русофобом и создателем псведодокументальных фильмов о казахском «Голодоморе» Жанболатом Мамаем. Протестующие выступили против строительства АЭС в Казахстане, меморандума о переносе госуслуг на платформу российской группы компаний Сбер и присутствие Китая в экономике.

«Что будет с Алматы или Алматинской областью, если построят АЭС и произойдет взрыв? Станцию планируют построить в Алматинской области. Кроме того, АЭС означает большую зависимость от России. Там будут работать опять же российские специалисты и эксперты. Потому что у нас нет специалистов, которые были бы в состоянии управлять АЭС. Нас также ожидает экономическая зависимость от Китая», — заявил на митинге Мамай.

Естественно, что эти национал-патриоты ничего не сказали об экологической катастрофе Каспия, организованного западными добывающими компаниями, и не выступили против колониальной зависимости от американских и европейских банков и корпораций. Причем, обе эти акции в крупнейших городах страны проходили безнаказанно, а несколько нациков, в последующем посажены на 15 суток или оштрафованы были лишь для видимости. Хотя казахстанские тюрьмы забиты сотнями политзаключенных и реальными активистами.

Это как две капли воды напоминает период 2013-14 годов, когда такое же искусственное национал-экологическое движение «Антигептил» под руководством одного из идеологов и лидеров казахского национализма Мухтара Тайжана проводило постоянные пикеты у посольства РФ и различные разрешенные митинги с требованием закрытия космодрома Байконур и российских военных полигонов. По словам погибшего первого зятя Елбасы Рахата Алиева за эти услуги тогдашний госсекретарь РК Марат Тажин выделил нацикам пятьсот тысяч долларов.

Сейчас история повторяется только уже с новыми действующими лицами, которые изображают недовольную наци-массовку, якобы готовую костьми лечь, но не допустить строительства АЭС и проникновения Сбербанка. Всё это игры, рассчитанные на то, чтобы показать Кремлю, что в стране огромная толпа националистов, готовых дестабилизировать ситуацию и якобы создающих угрозу правящей элите, в случае если она решится на углубление интеграционных процессов и производственную кооперацию.

К этому, безусловно, прилагают руку и США уже через свои фонды и структуры, спонсирующие таких деятелей внутри Казахстана и за рубежом с целью формирования стойкого антироссийского дискурса в политической повестке. Даже такой одиозный телеграм канал как «Нурсултанский соловей», раскрывающий все нюансы внутренней кухни в столичных кабинетах пишет:

«Из почты, получаемой редакцией, становится ясно, что в Нур-Султане на уровне слухов обсуждается готовность Госдепартамента США оказать информационную и финансовую поддержку гражданским активистам и НПО, выступающим против строительства АЭС силами российской стороны в Казахстане».

То есть вся эта откровенная нацистская и национал-либеральная тусовка, устраивающая русофобские провокации и имитирующая наличие «оппозиции», необходима как для прозападных группировок в самой власти, нежелающей усиления ЕАЭС, так и для Вашингтона, стремящегося подорвать позиции России и Китая в регионе. Поэтому и такое родство душ как между украинскими и казахскими нациками, так и между официальным Нур-Султаном и Киевом.

Поэтому борьба с усиливающимся нацизмом и их высокими покровителями в Центральной Азии должна быть последовательной и принципиальной с выявлением всех этих связей и указанием имён конкретных олигархов и чиновников, стоящих за этими антироссийскими и русофобскими кампаниями.