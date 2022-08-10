Бежавший в Киев меджлисовец обещает Крыму террор и «выжженную землю»

Если украинская армия не может захватить Крым сухопутными войсками, полуостров должен быть превращен в «выжженную землю» ракетными ударами.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бежавший в Киев меджлисовский коммерсант, бывший член Сакского исполкома Сеяр Куршутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экстремист Куршутов, выросший недалеко от военного аэродрома в Сакском районе, порадовался вчерашним взрывам на его территории.

«С точки зрения военной, наверное, это важный аэродром подлета – явно туда ударили неслучайно, а с точки зрения идеологической – это супер важно, это Крым возвращается в реалии, отрезвляется.

Ребята, вы восемь лет очень радовались, что вы в великой державе, вот и ощущайте себя в великой державе, с великим ПВО, с великой армией – второй в мире, первой, 31-й в мире, – я не знаю, что они себе придумали. Они сейчас должны увидеть степень безопасности и заботы о них в этой великой, как они говорят, державе, в стране-бензоколонке дурной, и к чему эта дурная политика привела.

Это только начало, и это замечательно. Я сегодня звонил своим родственникам, живущим в районе города Саки, и сказал, чтоб все оттуда валили, перестали стонать. Ну, они люди-то проукраинские, слава Богу, адекватные. Я сказал, что вы перестаньте стонать, это только начало.