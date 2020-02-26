26.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Бежавший в Киев пропагандист Семена: В Крыму творится страшное – дети не любят Бандеру!


Крымских детей воспитывают в готовности отдать жизнь за Россию, ненависти к националистическому перевороту на Украине и воспеваемым в Киеве новым героям вроде Степана Бандеры.

Об этом на форуме Age of Crimea в Киеве заявил бежавший на Украину корреспондент подрывной «Радио Свобода» Николай Семена, который в 2016 году получил в России условный срок за подстрекательство к борьбе против российского статуса Крыма и его блокаде , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это трагедия тех детей, которые ходят в детские садики, школы. На каждом шагу их учат любить российские порядки, привыкать к диктату, к вседозволенности власти, их приучают любить российскую военщину, привыкать, что все методы могут быть решены путем силы.

Хуже всего то, что их учат ненавидеть Украину. Им вбивают в головы ложь о фашистском перевороте и про националистов, и о Степане Бандере. Все это там сегодня вбивается в еще неразвитые головы лишь в негативном плане», – сокрушается Семена.

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